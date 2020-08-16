تقارير تركية: مدرب جالاتاسراي يطلب التعاقد مع النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

طلب فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتاسراي التركي التعاقد مع محمد النني متوسط ميدان آرسنال الذي قضى الموسم الماضي بصفوف بشكتاش، ليكون ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ميلي جازيت" التركية أن فاتح تريم وضع محمد النني ضمن قائمة اهتماماته هذا الصيف لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل، وبذلك يكون الفريق في صراع مع ترابزونسبور الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب المصري هو الأخر.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم الإتفاق بين كافة الأطراف على عقد جلسة خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة انتقال اللاعب إلى الفريق التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولن يواجه جالاتاسراي صعوبة في إقناع آرسنال بالموافقة على الصفقة، إذ يبحث الفريق الانجليزي عمن يتحمل راتب اللاعب المصري خلال الموسم المقبل.