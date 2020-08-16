الأهلي يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل مواجهة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن سلبية مسحة لاعبي الفريق وكافة عناصر الجهاز الفني والإداري التي خضعوا لها قبل مواجهة أسوان المقرر لها غدًا الاثنين على ستاد القاهرة.

وقال الموقع الرسمي للأهلي أن لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري خضعوا لمسحة طبية عقب المران الصباحي، الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء مسحات طبية ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏

ويلتقي الأهلي مع أسوان في التاسعة مساء غدٍ على اشستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 ‏في بطولة دوري we المصري.

ويبحث الأهلي عن تحقيق أول فوز في الدور الثاني بعدما تعامل مع سموحة، قبل توقف كورونا، ثم الإنتاج الحربي.