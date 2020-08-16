أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكيله الذي يخوض به مباراة بيراميدز المحدد لها الثامنة من مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز. اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز. جاء تشكيل الفريق لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: محمد بسام Advertisements في الدفاع: أحمد سامي، زولا، علي الفيل، عاصم صلاح في الوسط: مهند لاشين، روقة، عمار حمدي في الهجوم: كريم طارق، ناصر منسي، أحمد سمير

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحميد بسيوني يعلن تشكيل طلائع الجيش أمام بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.