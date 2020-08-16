بوروسيا دورتموند يكتسح أوستريا فيينا بـ11 هدف

فاز فريق بوروسيا دورتموند، على حساب فريق أوستريا فيينا النمساوي، بنتيجة 11-2، اليوم الأحد، وديًا استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد من الدوري الألماني 2020-2021.
سجل أهداف أسود الفيستيفال كلا من جيوفاني ريينا هدفين، و رافائيل جوريرو، و إيمانويل فيراي، و جادون سانشو، إيمري كان، وماريوس وولف، و تورجان هازارد، جوديبيلينجهام ، تايلان دومان، ونيكو شولز.
تعتبر تلك المباراة استعداداية لدورتموند قبل أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق الموسم الجديد من اللبوندزليجا، حيث توج في الموسم الماضي، فريق بايرن ميونخ بالدوري الألماني.
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