بوروسيا دورتموند يكتسح أوستريا فيينا بـ11 هدف

فاز فريق بوروسيا دورتموند، على حساب فريق أوستريا فيينا النمساوي، بنتيجة 11-2، اليوم الأحد، وديًا استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد من الدوري الألماني 2020-2021.

سجل أهداف أسود الفيستيفال كلا من جيوفاني ريينا هدفين، و رافائيل جوريرو، و إيمانويل فيراي، و جادون سانشو، إيمري كان، وماريوس وولف، و تورجان هازارد، جودي

بيلينجهام ، تايلان دومان، ونيكو شولز.

تعتبر تلك المباراة استعداداية لدورتموند قبل أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق الموسم الجديد من اللبوندزليجا، حيث توج في الموسم الماضي، فريق بايرن ميونخ بالدوري الألماني.