نتائج مباريات الجولة السادسة من مرتبط المحترفين لليد 2002

اقيمت اليوم الأحد، مباريات مرتبط يد محترفين ضمن الجولة الـ ٢٠٠٢ الجوله السادسة، وجاءت نتائج المباريات كالتالي:
المجموعة الأولى
فوز الأهلى على الحوار بنتيجه 24/34
فوز سبورتنج على هليوبليس بنتيجه 20/27
فوز جزيره الورد على حدائق الاهرام بنتيجه 0/10
فوز الطيران على الجزيره بنتيجه
المجموعه الثانيه
فوز الزمالك على اكتوبر بنتيجه 13/19
فوز طلائع الجيش على اصحاب الجياد بنتيجه 30/37
فوز البنك الاهلى على الزهور بنتيجه 0/10
فوز المعادى على الفيوم بنتيجه 15/25
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