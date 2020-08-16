نتائج مباريات الجولة السادسة من مرتبط المحترفين لليد 2002

اقيمت اليوم الأحد، مباريات مرتبط يد محترفين ضمن الجولة الـ ٢٠٠٢ الجوله السادسة، وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

المجموعة الأولى

فوز الأهلى على الحوار بنتيجه 24/34

فوز سبورتنج على هليوبليس بنتيجه 20/27

فوز جزيره الورد على حدائق الاهرام بنتيجه 0/10

فوز الطيران على الجزيره بنتيجه

21/27المجموعه الثانيهفوز الزمالك على اكتوبر بنتيجه 13/19فوز طلائع الجيش على اصحاب الجياد بنتيجه 30/37فوز البنك الاهلى على الزهور بنتيجه 0/10فوز المعادى على الفيوم بنتيجه 15/25