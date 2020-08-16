سلة سيدات الزمالك يهزم الترام 55 - 33 بالدوري

فاز الفريق الأول لكرة السله للسيدات بنادي الزمالك علي فريق الترام بنتيجة ٣٣/٥٥ في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات دور الـ ٨ من التاسع للسادس عشر بالدوري الممتاز بملعب وزارة الشباب والرياضة. من التاسع للسادس عشر بالدوري الممتاز بملعب وزارة الشباب والرياضة. واكد مصطفي هدهود المدير الفني للفريق أن مباراة اليوم هي الأولي للفريق عقب توقف النشاط .. مشيدا بمجهود اللاعبات والتركيز حتي آخر دقيقه من عمر المباراة. مباراة اليوم هي الأولي للفريق عقب توقف النشاط .. مشيدا بمجهود اللاعبات والتركيز حتي آخر دقيقه من عمر المباراة. وطالب المدير الفني للفريق لاعباته بضرورة التركيز بمباراة الغد أمام الترام أيضا وتحقيق الفوز.

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