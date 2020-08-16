تقسيمة بطول الملعب في مران الأهلي

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وأجرى الجهاز الفني تقسيمة في المران الختامي للفريق، استعدادًا لمواجهة أسوان، التي تقام مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20في بطولة الدوري الممتاز.
وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على تنفيذ جانب خططي وفني في مران اليوم، وتحدث أكثر من مرة مع اللاعبين لتصويب الأخطاء في الجزء الخاص بتدريبات الكرة.
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