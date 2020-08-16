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فايلر يعقد جلسة منفردة مع محمد هاني قبل إنطلاق المران

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عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ،  جلسة منفردة مع محمد هاني، لاعب المادر الأحمر، قبل انطلاق المران

الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وتحدث فايلر مع هاني في بعض الجوانب الفنية، وحرص على

توجيه بعض التعليمات الخاصة باللاعب في المران الختامي للفريق قبل مواجهة أسوان.

ويلتقي الأهلي مع أسوان في التاسعة مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.

 

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