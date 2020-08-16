عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، جلسة منفردة مع محمد هاني، لاعب المادر الأحمر، قبل انطلاق المرانالذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وتحدث فايلر مع هاني في بعض الجوانب الفنية، وحرص علىتوجيه بعض التعليمات الخاصة باللاعب في المران الختامي للفريق قبل مواجهة أسوان.
ويلتقي الأهلي مع أسوان في التاسعة مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يعقد جلسة منفردة مع محمد هاني قبل إنطلاق المران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.