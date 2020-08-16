سلة ناشئات سموحة تحصد برونزية في بطولة الجمهورية

حصد فريق كرة السلة بنات تحت 18 سنة بنادي سموحة بقيادة أحمد درويش مدرب الفريق المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية بعد أن قدم لقاءات قوية على مدار الدور النهائي وبعد جهد كبير لنجمات الفريق في ظل ظروف صعبة للغاية علاوة على تألق الجهاز الفني وقدرته على تصحيح الأوضاع سريعا.

وكان الفريق قد حقق الفوز علي نظيره الزمالك 52/45 ثم هليوبوليس 51/47 ثم الزهور 59/45 وخسر من الأهلي البطل والصيد الوصيف.

وضم الدور النهائي فرق الأهلي والصيد وهليوبوليس والزمالك والزهور بالإضافة إلي سموحة.

صاحب الفريق الكابتن نعمة محمود

عبد الرحمن المدير الإداري لجهاز كرة السلة بنات ومصدر التفاؤل الدائم في كافة البطولات.يذكر أن فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 18 سنة بنات المرتبط يحمل لقب بطل منطقة الإسكندرية بعد فوزه علي نظيره سبورتنج 3/0 بمجموع المباريات وثالث المرتبط.وحصد الفريق المركز الثالث والميدالية البرونزية في الدوري العام الممتاز (أ) المرتبط بعد تغلبه على نظيره هليوبوليس.تضم قائمة الفريق النجمات: جمانه معتز محمد وأروى عصام على ورؤيا على خلف وحلا مختار أحمد وإنجى عصام إبراهيم ويمنى محمد حسن ويمنى أحمد صبحى وروان أشرف على ومنة الله محمد وليد وحبيبه احمد محمد ورزان محمد السيد وهنا حسن ابو النصر وسما طارق أحمد ومنة الله هشام محمد وحبيبة أحمد لطفي وأشرقت وليد احمد وملك محمد سامى ومريم صلاح عبد اللطيف ورنا محمد محمود وأيتن إيهاب.بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أحمد درويش مدرب ولؤي باسم مدرب مساعد والكابتن آية تربس إداري والدكتور محمد طه طبيب والكابتن محمود طارق طبانة مدرب الأحمال والكابتن نعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لجهاز كرة السلة بنات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن نزار المشرف الرياضي لكرة السلة والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.