٢٢ لاعباً فى قائمة سموحة لمواجهة انبى غدًا

استقر حماده صدقى المدير الفني لفريق سموحه على اختيار ٢٢ لاعبا للسفر إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة انبى المقرر لها فى الرابعة عصر غداً الأثنين على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة العشرون من عمرمسابقه الدورى الممتاز .
ضمت القائمة كلا من : عمر صلاح ، حسين تيمور ، أحمد الشيخ ، أحمد نبيل ، محمد عبد المنعم ، محمد كوفى ، أحمدجمال ، أحمد أبو الفتوح ، كريم يحيى ، ايدى ايمومو ، يوسف ديوب ، ناصر ماهر ، أحمد حمص ، محمد الترهونى ، صلاح محسن ، حسام حسن ، ديريك تسيبامبى ، محمود معاذ ، شريف رضا ، محمد نادى ، أحمد مكى ، فارس مجاهد .
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