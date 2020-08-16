تحليل | هل رمضان صبحي لاعب “لا يعوض” في الاهلي؟

جاء خبر رحيل اللاعب المعار للاهلي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي “رمضان صبحي” بموافقته على العرض المُقدم من بيراميدز، كالصاعقة على جمهور القلعة الحمراء، الذي لم يُصدق أن أحد أبنائه الذي تربي داخل النادي منذ الصغر سيبيع كل هذا بكل بساطة للانتقال إلى أحد المنافسين المباشرين للفريق في منافسات الدوري المصري.

الاهلي الذي كان دائمًا له الكلمة العليا في ضم اللاعبين الأفذاذ داخل مصر خلال السنوات الماضية، أصبح اللاعبين يغادرونه بكل بساطة، وهو ما حدث على مدار الموسمين الماضيين، بدءًا من عبدالله السعيد وصولاً بالثنائي “أحمد فتحي ورمضان صبحي”.

وبذلت إدارة الاهلي بقيادة الرئيس محمود الخطيب، مجهودًا كبيرًا للحافظ على رمضان صبحي بتوصية من المدير الفني السويسري “رينيه فايلر“، إلا أن الإغراءات المالية التي وصلت إلى مليوني دولار سنويًا، في عقد تاريخي من بيراميدز، قلبت الموازين وبدلت رأي اللاعب ودفعته نحو نسف علاقته مع جمهور الاهلي.

هل رمضان صبحي لاعب “لا يعوض” في الاهلي؟

لكن السؤال المهم الآن، هل رمضان صبحي لاعب “لا يعوض” في الاهلي؟ نعم، قادر وبسهولة على تعويضه، فالمبلغ الذي كان سيتم شراء العقد به من هدرسفيلد وقدره 3 مليون و 250 ألف جنيه إسترليني (حسب بيان رسمي من النادي الأهلي) يمكن أن يوجه نحو صفقات آخرى، سواء من داخل مصر أو خارجها.

وكان الاهلي قد نجح بشكل رسمي في التعاقد مع جناح فريق المقاولون العرب “طاهر محمد طاهر“، أحد المواهب البارزة في الكرة المصرية، حيث كلفت الصفقة خزينة القلعة الحمراء 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى نسبة تصل إلى 15% من إعادة بيعه، وهو مبلغ قريب من نفس المبلغ الذي أنفق على محمد مجدي أفشة في الميركاتو الصيفي الماضي.

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ويمكن للاهلي شراء لاعبين آخرين، في الميركاتو الصيفي الحالي بالإضافة إلى أن المدير الفني للفريق “رينيه فايلر”، قرر استعادة الموهوب “محمد شريف” بعد تألقه في فريق إنبي الذي لعب له على سبيل الإعارة هذا الموسم.

وهناك أسماء أخرى داخل مصر وخارجها، يمكن للاهلي التعاقد معهم خلال الانتقالات الصيفية، كل ما يحتاجه النادي الأحمر العين الخبيرة التي تنتقي هؤلاء اللاعبين من أفريقيا أو أمريكا الجنوبية، وحتى قارة أوروبا نفسها يوجد فيها لاعبين مميزين في مختلف الدوريات بأسعار مميزة.

وفي الميركاتو الصيفي، سيقوم الاهلي بتعويض رمضان صبحي بشراء صفقة جديدة مع عودة محمد شريف، علاوة على أن هناك أكثر من لاعب مميز داخل صفوف الفريق يمكنه القيام بنفس الأدوار الهجومية وعلى رأسهم محمود عبد المنعم “كهربا” والنيجيري جونيور أجايي.

الخلاصة: صفقة رمضان صبحي، ستغير العديد من الأمور خلال المرحلة المقبلة داخل فريق الكرة بالنادي الاهلي، وسيعزز من تحركات الإدارة نحو الرد للتعويض بصفقات مدوية لاستعادة الثقة التي بدأت تهتز بين شريحة ليست بالقليلة من الجماهير.