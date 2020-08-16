رئيس الاهلي يُصدر قرارًا جديدًا بشأن رمضان صبحي

أعطى رئيس النادي الاهلي “محمود الخطيب” تعليمات إلى المسئولين عن قطاع كرة القدم، ولجنة التخطيط، بعدم الإدلاء بالمزيد من التصريحات الإعلامية حول قصة رحيل رمضـان صبحي إلى بيراميدز في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأبلغ مدير الكرة بالاهلي “سيد عبد الحفيظ” كل اللاعبين في الفريق، علاوة على العاملين في قطاع الكرة، بعدم التحدث في وسائل الإعلام “مطلقًا” عن أزمة رمضان صبحي.

وكان حارس مرمى الاهلي “شريف إكرامي” قد دافع عن نفسه إزاء الاتهامات التي وُجهت إليه بأنه كان علم بخطوات رمضان صبحي، وساهم في انتقال اللاعب إلى صفوف بيراميدز، وخرج ببيان كبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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وقررت إدارة الاهلي، معاقبة شريف إكرامي بسبب خرقه للحظر الإعلامي المفروض على كل اللاعبين في الفترة الماضية.

ورفض اللاعب البقاء في القلعة الحمراء رغم توصل إدارة الاهلي لاتفاق مبدئي حول ضمه بعقد دائم من هدرسفيلد تاون الإنجليزي نظير ثلاثة ملايين جنيه إسترليني فقط.

وفضل رمضان الصبحي العرض المالي الذي وصله من بيراميدز على البقاء في الاهلي أو العودة إلى هدرسفيلد للمنافسة على الصعود إلى البريميرليج في الموسم المقبل.

ومن المتوقع، أن يحسم بيراميدز، صفقة ضم رمضان صبحي، خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيكون اللاعب الأغلى فى مصر خلال السنوات المقبلة، حيث سيحصل على مليوني دولار سنويًا بخلاف المكافآت والهدايا الآخرى.