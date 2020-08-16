رونالد كومان يبحث عن منزل جديد في برشلونة!

كشفت تقارير إعلامية اليوم الأحد عن بحث مدرب المنتخب الهولندي “رونالد كومان” عن منزل جديد في مدينة برشلونة، بعدما بات قريبًا من مع خلافة كيكي سيتين في تدريب برشلونة هذا الصيف.

ونوهت القناة الثالثة الكاتالونية بأن المدرب البالغ من العمر 57 عامًا، تواصل مع ممثلين من النادي الكتالوني ودارت بينهما نقاشات عديدة كان أبرزها محل الإقامة في إقليم كتالونيا.

كومان هو أحد أساطير برشلونة وسجّل بألوانه ما يربو على 80 هدفًا، كما دوّن على هدف الفوز بأول بطولة دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي، وكانت عام 1992 أمام سامبدوريا الإيطالي.

وبرز اسم رونالد كومان في أعقاب إقالة المدرب السابق إيرنستو فالفيردي، لكن التزامه بالعقد المبرم مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم، حال دون انجاح المفاوضات.

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وتعتقد الصحافة الإسبانية أن المدرب الحالي كيكي سيتيين سيُقال عاجلًا أم آجلًا بسبب الخسارة المذلة التي تعرض لها أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 8-2، وسيتولى كومان زمام الأمور قبل الدخول في الموسم الجديد 2021/2020.

وتمثل عملية التعاقد مع كومان حجر الأساس في مشروع النادي ضمن عملية الإصلاح والتجديد، والتي ستساهم بدورها في تجديد عقد ليونيل ميسي الذي لا يؤمن بوجود مشروع جدي في النادي تحت قيادة الرئيس الحالي “جوزيب بارتوميو”.

ما يقلق الشارع الكاتالوني هو تجارب كومان غير الناجحة مع إيفرتون وساوثامبتون وأياكس وفالنسيا، رُغم ذلك يبقى محل ثقة الجميع بالنظر إلى مكانته الكبيرة داخل النادي وإحكامه السيطرة على غرف خلع الملابس.

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