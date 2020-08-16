من هو أنجح رئيس في تاريخ برشلونة؟ ومن هو الأفشل، بارتوميو أم رئيس آخر؟

كثر الحديث وتعددت النقاشات والآراء حول هوية أنجح رئيس في تاريخ برشلونة، وهوية أفشل رئيس، وهل هو بارتوميو أم رئيس آخر، وذلك من بعد الخسارة الكارثية التي تكبدها البرسا أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2/8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة 14 أغسطس 2020.

بارتوميو نال القسط الأوفر من النقد أكثر من المدرب كيكي سيتين واللاعبين، فالخروج من دوري أبطال أوروبا بمهزلة وفضيحة، مشهد بات متكررًا بالنسبة للبرسا، فقد ودع أمام روما الإيطالي في 2018 بعد أن كان متفوقًا في مباراة ذهاب ربع النهائي، ثم خرج من نصف نهائي 2019 أمام ليفربول الإنجليزي بنفس الطريقة.

وكانت الخسارة بثمانية أهداف بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، أو المسمار الأخير في نعش علاقة جمهور البرسا بالرئيس جوزيب بارتوميو الذي تولى المسؤولية في يناير 2014 من سمسار الصفقات المشبوهة “ساندرو روسيل“.

من هو مؤسس برشلونة؟

تأسس نادي برشلونة الإسباني عام 1899 من قبل مجموعة من الهواة متعددي الجنسيات، بعد إعلان قام السويسري جوان غامبر بنشره في صحيفة لوس ديبورتيس في 22 أكتوبر من نفس العام، يدعو فيه إلى تشكيل ناد رياضي لكرة القدم بعاصمة إقليم كتالونيا برشلونة.

وأصبح السويسري والتر وايلد أول رئيس فعلي لنادي برشلونة بتولى هذا المنصب يوم 29 نوفمبر عام 1899، ولم تستمر رئاسته تلك لأكثر من عامين، حيث رحل في 25 أبريل عام 1901، حيث لم يحقق الفريق تحت قيادته أي لقب، واستمر هذا الوضع حتى عام 1910.

وحقق برشلونة أولى ألقابه الرسمية برئاسة الألماني “أوتو جميلنج” في عام 1910، والذي تولى قيادة النادي من أكتوبر 1909 إلى نوفمبر 1910، عندما توج بلقب كأس ملك أسبانيا، على حساب جاره في الإقليم إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتولى الرئيس التاريخي وواضع حجر الأساس “جوان غامبر” المسؤولية خلفًا للألماني أوتو جميلنج، ليصبح بعدها أكثر من ترأس إدارة برشلونة في خمس أوقات متفرقة.

وخلال فترة جوان غامبر فاز برشلونة بـ 11 لقبًا في بطولة كتالونيا، و6 ألقاب لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات لكأس فرانكو (الديكتاتور الإسباني الشهير الذي قذفت طائراته ملعب كامب نو الذي بناه جوان جامبر).

من هو أنجح رئيس في تاريخ برشلونة؟

يعتبر الإسباني جوزيب لويس نونيز الرئيس الخامس والثلاثين في تاريخ برشلونة هو الرئيس الأفضل والأنجح في تاريخ البلوجرانا رقميًا وفنيًا، حيث تولى قيادة النادي في 6 مايو 1978، وانضم في عهده الأسطورة الأرجنتينية “دييجو آرماندو مارادونا” وفي نفس السنة أشرف على مشروع توسعة ملعب الكامب نو عام 1982.، وفيما بعد اعتمد على الأسطورة “يوهان كرويف” كمدير فني في الفترة من 1988 إلى 1996.

كما أنشأ خوسيه لويس نونيز متحفًا خاصًا بالنادي في عام 1984، وفاز الفريق معه بأول لقب لدوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي عام 1992، وتطورت تحت قيادته الأكاديمية المعروفة حاليًا باسم “لاماسيا” لتفرز العديد من المواهب اللامعة فيما بعد لعل أهمها المدرب “بيب جوارديولا”.

وامتدت فترة رئاسة خوسيه لويس نونيز لنادي برشلونة لمدة 22 عامًا بين عامي 1978 و 2000، وحقق النادي في عهده 27 بطولة، تنوعت ما بين الدوري الإسباني في 7 مناسبات، وكأس ملك إسبانيا في 6 مناسبات، وكأس السوبر الإسباني 5 مرات، بالاضافة إلى لقبين في بطولة سابقة كانت تسمى بـ “كأس الدوري الإسباني“.

وعلى الصعيد القاري فاز برشلونة مع خوسيه لويس نونيز بكأس الكؤوس الأوروبية 4 مرات وكأس السوبر الأوروبي مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وكان نونيز الذي توفى عام 2018، شاهدًا على منافسة قوية على لقب أفضل رئيس في تاريخ برشلونة من جانب “جوان لابورتا” الذي جمع 12 لقبًا خلال فترته القصيرة.

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من هو أفشل رئيس في تاريخ برشلونة؟

تولى رئاسة برشلونة العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع الكتالوني لم يلاقوا استحسان الجمهور، ولم يحققوا النجاح المطلوب أمثال “نارسيس دي كريراس وريمون كاروسكو”، لكن التاريخ يصنف جوان جاسبارت كأسوأ رئيس في تاريخ برشلونة.

ويرجع سبب تصنيف جوان جاسبارت كأسوأ رئيس في تاريخ برشلونة إلى دخول الفريق في أزمات اقتصادية لا حصر لها، ظل يعاني منها حتى وقت قريب، بالاضافة إلى المشاكل الفنية والإدارية وكثرة تغيير المدربين.

تولى جوان جاسبارت رئاسة برشلونة في 23 يوليو عام 2000، وخلال فترة رئاسته عانى الفريق الأمرين على الصعيد الاقتصادي والرياضي، وأصبح النادي مثقلاً بالديون لدرجة دفعته فيما بعد نحو بيع أبرز النجوم.

ولم يحقق برشلونة أي لقب طوال فترة رئاسة جوان جاسبارت الذي رُفعت في وجهه المناديل البيضاء في عديد من المناسبات.

وأضطر جاسبارت للنزول إلى رغبة الجمهور بتقديم استقالته بعدما تعالت أصوات حل مجلس إدارة النادي بسبب الإخفاق في تسيير أمور النادي والفشل في تعويض رحيل النجم البرتغالي “لويس فيجو” الذي انضم للغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية كلفت 56 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية عام 2000.

وكان البرسا يضم آنذاك عددًا لا بأس به من اللاعبين المميزين أمثال أفضل لاعب في العالم “ريفالدو” والنجم الأرجنتيني الواعد “خوان رومان ريكيلمي” ونجوم منتخب هولندا “فيليب كوكو وباتريك كلويفرت وفرانك ورونالد ديبور وبودوين زيندن”، ويديرهم المدرب الهولندي لويس فان خال.

لكن برشلونة عجز عن تحقيق أي لقب رغم هذه الكوكبة، وكان ينافس على التأهل إلى كأس الاتحاد الأوروبي، حتى رحل جاسبارت وقدم استقالته عام 2003 تحت ضغط الجماهير ليتسلمها بشكل مؤقت “انريك ريانا مارتينز” ومن ثم لجنة مسؤولية عن إدارة برشلونة قبل وصول لابورتا لسدة الحكم في نهاية 2003 ليستعيد النادي توازنه المحلي والقاري.

هل بارتوميو ضمن أفشل رؤوساء برشلونة؟

لا، بارتوميو لا يمكن اعتباره ضمن أفشل رؤوساء برشلونة، فقد حقق الفريق تحت قيادته 12 لقبًا مختلفًا في الفترة من 2014 حتى 2019، وكان عام 2020 أول عام يخفق فيه الفريق، إلا الوجه الشاحب للفريق الذي اكتمل بخروج مدو من دوري ابطال اوروبا أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2، دفع بعض الأنصار نحو وضعه ضمن الأسوأ وليس الأفشل.

وصف بارتوميو بأقذع الألفاظ من قبل عشاق برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عامين أو أكثر لأنه لم يستطع جلب صفقات مميزة للفريق تقدم الإضافة المرجوة وتساعد ميسي على تسجيل المزيد من الأهداف لقيادة الفريق نحو بطولات أخرى للاقتراب من أرقام ريال مدريد القياسية.

وفقّد الفريق الكتالوني استقراره الفني والإداري بشكل واضح مع بارتوميو في السنوات الماضية نظرًا لكثرة تغيير مدير الكرة واقالة المدربين أمثال “تاتا مارتينو ولويس إنريكي وإيرنستو فالفيردي” قبل أن يُعين “كيكي سيتين” الذي كانت أفضل انجازاته مركز في المنطقة الدافئة بالدوري المحلي مع ريال بيتس.

برشلونة ودع هذا الموسم الكارثي خال الوفاض بعدما خسر الدوري لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد بعد أشهر قليلة من توديع كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد في السعودية ثم توديعه لكأس ملك إسبانيا أمام أثلتيك بلباو.

وتطالب الجماهير الكتالونية هذه الأيام برحيل بارتوميو وتقديم استقالته وبدء انتخابات مُبكرة، رغم أنه على الصعيد الرقمي عادل عدد ألقاب جوان لابورتا الذي يعتبره أنصار النادي من أفضل الرؤساء في تاريخ برشلونة، حيث فاز الفريق تحت قيادته بالسداسية التاريخية عام 2009.

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