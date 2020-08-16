برشلونة على فوهة بركان.. اجتماع طارئ للإعلان عن قرارات جديدة



يعيش برشلونة على فَوهة بركان من المنتظر أن ينفجر في أيةِ لحظة ممكنة مع تواتُرِ الأخبار من البيت الكتالوني، التي تُشير إلى اجتماعٍ طارئ سيُعقَدُ يوم غد الإثنين للإعلان عن جُملة من القرارات العاجلة.



وبحسب الصُحف الكتالونية فإن اجتماعاً سيجَمع المدير الرياضي لبرشلونة إيريك أبيدال بالمدرب كيكي سيتيين لإخباره بقرار إقالته



وسيُطرَحُ في اجتماع الإثنين ثلاثةُ مَواعيدَ مُحتملةٍ لإجراء انتخاباتٍ مبكرة، حيث ستَكون إما في نوفمبر المقبل وإما يناير أو مارس من العام ألفين وواحد وعشرين



وذكرت الصُحف الصادرة صباح اليوم أن كل اللاعبين باستثناء ليونيل ميسي وتير شتيغن ودي يونغ والمواهب الصاعدة كأنسو فاتي وريكي بوج كل اللاعبين سيوضعون في سوق الانتقالات، حيث تسعى الإدارة لإحداث ثورة في صفوف الفريق



وذلك بالتنسيق مع المدرب الجديد الذي سيُعلِنُ عن اسمه جوزيب ماريا بارتوميو خلال الاجتماع، وتُشير آخرُ الترشيحات إلى أن رونالد كومان مدربَ منتخب هولندا يتصدر قائمة المرشحين التي تضم بوتشيتينو وأليغري وتشافي.



وفيما يخص اللاعبين، فإنه في حال لم تصل أية عروض لبعض اللاعبين كلويس سواريز وبوسكيتس وراكيتيتش وألبا فإنه قد يتم فسخ عقودهم.

المصدر: بي إن سبورت

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