رياضة | مانشستر سيتي يدخل سباق الصراع على ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يدخل سباق الصراع على ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الحديث عاد مرة أخرى عن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني وذلك عقب الخسارة الكبيرة بثمانية أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونخ الألماني في الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن مانشستر ستيي الإنجليزي يتصدر سباق الصراع على ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2021.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي واثق من قدرته على التعاقد مع ميسي البالغ من العمر 33 عامًا وإعادة لم شمله مع مدربه السابق بيب جوارديولا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع النجم الأرجنتيني على رأسها إنتر ميلان الإيطالي كما ارتبط البرغوث الأرجنتيني بالإنتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.