رياضة | عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز أمام طلائع الجيش بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز أمام طلائع الجيش بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش المحدد لها الثامنة من مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - رجب بكار Advertisements خط الوسط: محمود حمادة - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم حسن خط الهجوم: دودو الجباس ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: أحمد الشناوي - علي جبر - جون أنطوي - محمد عطوة - إبراهيم عادل - أحمد أيمن منصور - عمر العيوني - محمد فتحي - أحمد توفيق.

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