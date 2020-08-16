رياضة | الكشف عن دور إكرامي في انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن دور إكرامي في انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، لعب دوراً كبيراً في انتقال رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق إلى بيراميدز.

وقرر رمضان صبحي إنهاء مسيرته مع النادي الأهلي والعودة إلى فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، الذي وافق على انتقاله إلى بيراميدز.

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وانتشرت عدة تقارير صحفية تشير إلى أن إكرامي لعب دوراً كبيراً في إقناع صبحي بالانتقال إلى بيراميدز.

وقام إكرامي بإصدار بيان لجماهير الأهلي أمس، يوضح من خلاله تبرئته صفقة رمضان.

ومن جانبه، أوضح المصدر، أن إكرامي لم يوضح موقفه من انتقال عبد الله السعيد إلى بيراميدز، فضلاً عن عدم رده على إدعاءات إكرامي الأب، بأن رمضان صبحي لن يلعب مي مصر إلا للأهلي.