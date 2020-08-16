رياضة | الكشف عن دور إكرامي في انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن دور إكرامي في انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية، أن شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، لعب دوراً كبيراً في انتقال رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق إلى بيراميدز.
وقرر رمضان صبحي إنهاء مسيرته مع النادي الأهلي والعودة إلى فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، الذي وافق على انتقاله إلى بيراميدز.
وانتشرت عدة تقارير صحفية تشير إلى أن إكرامي لعب دوراً كبيراً في إقناع صبحي بالانتقال إلى بيراميدز.
وقام إكرامي بإصدار بيان لجماهير الأهلي أمس، يوضح من خلاله تبرئته صفقة رمضان.
ومن جانبه، أوضح المصدر، أن إكرامي لم يوضح موقفه من انتقال عبد الله السعيد إلى بيراميدز، فضلاً عن عدم رده على إدعاءات إكرامي الأب، بأن رمضان صبحي لن يلعب مي مصر إلا للأهلي.