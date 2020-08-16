رياضة | جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز وطلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره نادي طلائع الجيش اليوم الأحد ١٦ أغسطس ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. وستلعب مباراة بيراميدز وطلائع الجيش اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي. ويحتل النادي الأهلي حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٥٣ نقطة. وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مباراة اليوم: 1- الأهلي 53 نقطة. 2- الزمالك 38 نقطة. 3- بيراميدز 35 نقطة. 4- المقاولون العرب 34 نقطة. 5- الإتحاد السكندري 29 نقطة. 6- سموجة 26 نقطة. 7- إنبي 25 نقطة. Advertisements 8- الإنتاج الحربي 24 نقطة. 9- الإسماعيلي 22 نقطة. 10- الجونة 21 نقطة. 11- المصري 20 نقطة. 12- حرس الحدود 19 نقطة. 13- أسوان 19 نقطة. 14- وادي دجلة 18 نقطة. 15- مصر المقاصة 17 نقطة. 16- طلائع الجيش 17 نقطة. 17- طنطا 16 نقطة. 18- نادي مصر 12 نقطة.

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