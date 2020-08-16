رياضة | محافظ بنى سويف ورئيس الاتحاد المصري يدشنان لعبة الــ "مينى فوتبول"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ بنى سويف ورئيس الاتحاد المصري يدشنان لعبة الــ "مينى فوتبول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف احمد سمير رئيس الاتحاد المصري للعبة المينى فوتبول، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،وضم وفد الاتحاد كل من:اللواء دكتور رضا عوض نائب رئيس الاتحاد،وفكري صالح مدرب حراس مرمي المنتخب المصري،والدكتور ياسر شلبي رئيس منطقة بني سويف للعبة ، والمهندس محمود سليمان نائب رئيس المنطقة، والمهندس أحمد عبد العظيم أيمن الصندوق ،وذلك لتدشين للعبة بالمحافظة بعدما تم تشكيل مجلس إدارة منطقة بني سويف.



حيث رحب محافظ بني سويف بوفد الاتحاد،معربا عن سعادته بانطلاق لعبة المينى فتبول ببني سويف،منوها أن اللعبة تستهدف فئات عمرية كثيرة،وذلك ما يجعلها لعبة مميزة من ناحية ممارسة الرياضة بشكل عام، ويساهم في خدمة أهداف الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دائما يوجه بنشر الوعي بأهمية الرياضة ، وضمن إستراتيجية بناء الشخصية المصرية المتكاملة برؤية مصر 2030 .



وأكد المحافظ على دعمه الكامل لمجلس إدارة منطقة بني سويف للعبة، لبدء العمل بالنشاط الرياضي خلال الفترة القادمة وتنظيم كافة شؤون اللعبة والمشاركة بالمسابقات الرسمية وتوسيع قاعدة المشاركين ، مؤكدا ثقته في أن تكون بني سويف رائدة في هذا المجال ، خاصة وأن المحافظة تزخر بالعديد من المواهب الرياضية وفي كل المجالات التي تستطيع رفع اسم المحافظة وعلم مصرنا الغالية عاليا .

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واستمع محافظ بني سويف من رئيس الاتحاد للمراحل التي مرت بها اللعبة بداية من دخولها مصر، حتى تم تكوين اتحاد لرعاية شؤونها داخليا ودوليا ، والجهود التي بذلها رئيس الاتحاد من خلال التعاون بين كافة الأعضاء ودعم الحكومة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة ، خاصة وأن من أهم أهداف هذه الرياضة البحث عن المواهب ودعم جهود الدولة في رفع وعي شبابنا والانتماء للوطن العظيم مصر .



ومن جانبه أعرب رئيس الاتحاد المصري للعبة عن شكره وتقديره لمحافظ الإقليم على دعمه للعبة الجديدة فى المحافظة ، وحرصه على الوقوف على تفاصيل المنظومة ، وتحفيزه الرائع للأعضاء لمواصلة العطاء ، وأن تكون بني سويف رائدة في اللعبة ، مؤكدا ثقته في مجلس الإدارة بالمنطقة بأن تكون مصنعا للأبطال من أبناء المحافظة ،ليكونوا من أهم العناصر بالمنتخب الوطني المصري الذي سينافس على العالمية والصدارة في هذا اللعبة التي ولدت في كندا ، وأصبحت ذات شعبية في أمريكا الجنوبية ، مشيرا إلى هدف الاتحاد الطموح بأن تكون مصر في صدارة دول العالم في اللعبة ، قائلا لدينا حلم ونمتلك كل عناصر النجاح والتي من أهمها دعم القيادة السياسية اللامحدود للرياضة المصرية.



كما قام رئيس الاتحاد بإهداء المحافظ نسخة من الإصدار الأول لكتاب الميني فوتبول ، ودرع الاتحاد تقديرا لدعمه للرياضة بالمحافظة،والتأكيد علي تدشين رياضة الميني فوتبول في هذا اليوم في محافظة بني سويف سيكون عيدا سنويا من كل عام بالمحافظة ،مجددا شكره وتقديره لفكر ورؤية المحافظ الشاب الذي وجد لديه تفاصيل دقيقة عن اللعبة،بجانب امتلاكه لرؤية تنموية مميزة ستدعم التنمية بالمحافظة