رياضة | 5 مدربين مرشحين لخلافة سيتين في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 مدربين مرشحين لخلافة سيتين في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه من المؤكد إقالة الإسباني كيكي سيتين من منصبه كمدير فني لبرشلونة الإسباني وذلك عقب توديع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع نهائي بالخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونخ الألماني.

وأفادت التقارير الصحفية بأن المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو هو المرشح الأبرز لتدريب برشلونة ولكن هناك بعض اللاعبين لا يرحبون بقدومه لأنه كان لاعباً سابقاً لإسبانيول بالإضافة إلى سخريته من النادي الكتالوني.

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ونوهت التقارير الصحفية أن تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري الحالي ارتبط بتدريب برشلونة ولكن تشافي لا ينوي القدوم إلى البرسا إلا في حال رحيل الإدارة الحالية ومنحه جميع الصلاحيات لإعادة الفريق.

وأوضحت التقارير الصحفية أن المدير الفني للمنتخب الهولندي رونالد كومان يعتبر من ضمن المرشحين ولكن المدير الفني الهولندي لا ينوي ترك منتخب بلاده إلا بعد نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي ستقام العام المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي يعتبر من ضمن المرشحين لخلافة كيكي سيتين كما ظهر اسم الفرنسي تيري هنري المدير الفني لموناكو الفرنسي السابق ضمن المرشحين أيضاً لتدريب الفريق الكتالوني.