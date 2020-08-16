رياضة | عملاق أوروبا يستهدف التعاقد مع محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عملاق أوروبا يستهدف التعاقد مع محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد عن رغبة نادي يوفنتوس في التعاقد مع المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" بأن الإيطالي بيرلو المدير الفني لفريق السيدة العجوز وضع الفرعون المصري ضمن حساباته من أجل الحصول على خدماته وضمه لصفوف يوفنتوس.

وتابع الموقع بأن صفقة انتقال الفرعون المصري إلى يوفنتوس الإيطالي ستدفع النادي لبيع عدد من اللاعبين وعلى رأسهم الأرجنتيني باولو ديبالا والمطلوب من ريال مدريد، حيث تبلغ قيمة صلاح 120 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أنه حال انتقال صلاح لفريق السيدة العجوز سيكون ثاني أعلى اللاعبين حصولا على أجرا خلفا البرتغالي كريستيانو رونالدو.