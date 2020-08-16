رياضة | الكشف عن المدة المقررة لكهربا للتظلم على عقوبة الفيفا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن المدة المقررة لكهربا للتظلم على عقوبة الفيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توقيع عقوبة مالية على لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، بسبب توقيعه لفريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، رغم ارتباطه بعقد مع نادي الزمالك.

وقررت لجنة المنازعات بالفيفا، تغريم اللاعب مبلغ 2 مليون وكان كهربا قد غادر الزمالك منذ عدة أشهر نحو ديسبورتيفو أفيش، قبل أن يتوجه للأهلي.

وذكر مصدر مطلع ، أن كهربا من حقه التظلم على العقوبة في غضون 10 أيام.

وأوضح المصدر، أن إتحاد كرة القدم يقف بحيادية في الأزمة، ولا يميل لطرف على حساب الآخر.