رياضة | تقارير.. تأجيل تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير.. تأجيل تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت القناة الرياضية المغربية، عن عزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وذكرت القناة الرياضية المغربية، عبر حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كأس العالم 2022.. تأجيل تصفيات المنطقة الإفريقية الى عام 2021".

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وكانت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم التي أقيمت في القاهرة يوم 21 من يناير الماضي، أسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة السادسة مع ليبيا وأنجولا والجابون، على أن تقام أولى جولات التصفيات الإفريقية خلال شهري أكتوير ونوفمير المقبلين.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي كان قد قرر تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا من العام 2021، لتقام يناير 2022، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.