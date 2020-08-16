رياضة | الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية قبل مواجهة أسوان ‎

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية قبل مواجهة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة أسوان التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، الإثنين، على استاد القاهرة.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري مسحة طبية عقب المران الصباحي، الذي أقيم أمس على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
ويلتقي الأهلي مع أسوان في التاسعة مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 53 نقطة، ويبحث عن استمرار انطلاقته في المسابقة في مواجهة أسوان.