رياضة | الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية قبل مواجهة أسوان ‎

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية قبل مواجهة أسوان ‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة أسوان التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، الإثنين، على ‏استاد القاهرة.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري مسحة طبية عقب المران الصباحي، الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء مسحات طبية ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏

ويلتقي الأهلي مع أسوان في التاسعة مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 ‏في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 53 نقطة، ويبحث عن استمرار انطلاقته في ‏المسابقة في مواجهة أسوان.‏‎