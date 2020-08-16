رياضة | نجم ليستر سيتي يقترب من تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ليستر سيتي يقترب من تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي مازال يكثف محاولاته من أجل مع الإنجليزي بن تشيلويل ظهير أيسر ليستر سيتي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة Independent البريطانية بأن تشيلسي بات قريبًا للغاية من التعاقد مع بن تشيلويل بعد إنفراجة في المفاوضات بين الناديين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الصفقة قد تكلف خزائن تشبلسي حوالي 80 مليون جنيه إسترليني وبالتالي ستكون أحد الصفقات القياسية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بن تشيلويل البالغ من العمر 23 عامًا هو من خريجي ليستر سيتي وخاض مع الفريق الأول حتى الآن 123 مباراة في جميع البطولات وسجل 4 أهداف وصنع 12 هدف آخرين.