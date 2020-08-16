رياضة | ستادات توضح حقيقة منع تدريب دمنهور من التدريب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ستادات توضح حقيقة منع تدريب دمنهور من التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسئولو شركة استادات في تصريحات خاصة لبوابة "الخليج 365 الرياضي" عن حقيقة منع الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور، عن خوض التدريبات الجماعية للفريق باستاد الفريق.

وأكد مسئولو شركة استادات: مجلس إدارة نادي دمنهور لم يخاطبنا قبل عودة الفريق للتدريبات الجماعية اليوم السبت، لذلك قام الأمن بمنع الفريق من دخول الاستاد.

وتابع:" كان يجب علي مجلس إدارة نادي دمنهور إخطارنا قبل خوض التدريبات الجماعية اليوم، ففرق الدوري الممتاز د، والدرجة الثانية وجميعها تخطرنا بخطاب رسمي، بعودة التدريبات الجماعية ".

واختتم:" لا نمتلك عداوة مع نادي دمنهور، ومجلس إدارة الفريق، إذا قام بإخطارنا قبل خوض التدريبات المقبلة للفريق، سوف يكون الاستاد جاهزًا بكل تأكيد لإستقبال الفريق.

Advertisements

وكشف مصدر بمديرية وزارة الشباب والرياضة لـ"بوابة الخليج 365" عن إجراءات مجلس إدارة نادي دمنهور برفع قضية ضد شركة استادات.

حيث أكد المصدر علي مقاضاة مجلس إدارة نادي دمنهور لشركة استادات، بسبب ملعب الفريق، ومطالبة مجلس الإدارة ببطلان عقد الشركة مع المحافظ.

ويرفض مجلس إدارة النادي الإعتراف بالشركة بشكل رسمي، وأن الاستاد من حق النادي.

بينما ترحب شركة استادات بإستضافة التدريبات الجماعية، ومباريات الفريق علي استاد دمنهور بشكل مجاني، كما طلبت الشركة إرسال خطاب رسمي من مجلس الإدارة، يُفيد بمواعيد تدريب، ومباريات الفريق.