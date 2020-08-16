شكرا لقرائتكم خبر عن الآلام تبعد مصطفي فتحي عن تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مصطفى فتحي، صانع ألعاب نادي الزمالك، على الحضور لمقر النادي على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادًا لمواجهة نادي مصر.
وقام اللاعب بمتابعة حالته بسبب معاناته من إصابة عضلية، حيث اجتمع بالدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، لمنحه تعليمات جديدة في برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة للملاعب.
وكان اللاعب قد تغيب عن المباريات الأخيرة بسبب إصابته حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدًا لعودته من جديد.
ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر، الثلاثاء المقبل، في الجولة العشرين من الدوري الممتاز.
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الوضع في مصر
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اصابات
96,336
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تعافي
58,835
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وفيات
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