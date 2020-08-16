شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة للاعبي الزمالك قبل مواجهة نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب النادي، اليوم الأحد.
وخضع جميع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري للمسحة الطبية وفقًا للبروتوكول قبل خوض المباريات بالدوري.
ويلتقي الفريق مع نظيره نادي مصر في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، الثلاثاء المقبل.
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