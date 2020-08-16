شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبلغ شريف إكرامي بنهاية مهمته مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدرة النادي الأهلي، استبعاد شريف إكرامي لنهاية الموسم وخروجه من قائمة الفريق.

وقال أمير هشام مقدم برنامج «تريند»: «نبأ عاجل النادي الأهلي يقرر استبعاد شريف إكرامي لنهاية الموسم، وخروجه من قائمة الفريق».

وكان النادي الأهلي قد أعلن بالأمس توقيع غرامة مالية على شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الكروي مساء السبت.

وكان شريف إكرامي قد أعلن رحيله عن الأهلي فور انتهاء الموسم الحالي، نظرًا لعدم مشاركته ورغبته في خوض تجربة جديدة من أجل الحصول على فرصة للمشاركة.

وأشار الأهلي إلى أن الجهاز الفني للنادي بقيادة السويسري رينيه فايلر قرر توقيع غرامة مالية على شريف إكرامي حارس الفريق بعد حديثه في وسائل التواصل الاجتماعي عن رمضان صبحي ونادي بيراميدز.

وكان إكرامي قد نشر عبر حسابه على "تويتر" عدة تغريدات لتوضيح موقفه من رحيل رمضان صبحي عن الأهلي.. طالع التفاصيل

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وأوضح الأهلي أن السبب في العقوبة هو مخالفة شريف إكرامي قواعد النادي التي تمنع أي لاعب من الحديث عن لاعبين وأندية أخرى.