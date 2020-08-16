شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبلغ شريف إكرامي بنهاية مهمته مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدرة النادي الأهلي، استبعاد شريف إكرامي لنهاية الموسم وخروجه من قائمة الفريق.
وقال أمير هشام مقدم برنامج «تريند»: «نبأ عاجل النادي الأهلي يقرر استبعاد شريف إكرامي لنهاية الموسم، وخروجه من قائمة الفريق».
وكان النادي الأهلي قد أعلن بالأمس توقيع غرامة مالية على شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الكروي مساء السبت.
وكان شريف إكرامي قد أعلن رحيله عن الأهلي فور انتهاء الموسم الحالي، نظرًا لعدم مشاركته ورغبته في خوض تجربة جديدة من أجل الحصول على فرصة للمشاركة.
وأشار الأهلي إلى أن الجهاز الفني للنادي بقيادة السويسري رينيه فايلر قرر توقيع غرامة مالية على شريف إكرامي حارس الفريق بعد حديثه في وسائل التواصل الاجتماعي عن رمضان صبحي ونادي بيراميدز.
وكان إكرامي قد نشر عبر حسابه على "تويتر" عدة تغريدات لتوضيح موقفه من رحيل رمضان صبحي عن الأهلي.. طالع التفاصيل
وأوضح الأهلي أن السبب في العقوبة هو مخالفة شريف إكرامي قواعد النادي التي تمنع أي لاعب من الحديث عن لاعبين وأندية أخرى.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
96,336
-
تعافي
58,835
-
وفيات
5,141
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يبلغ شريف إكرامي بنهاية مهمته مع الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.