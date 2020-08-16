شكرا لقرائتكم خبر عن راحة لـ«عبدالشافي» من مران الزمالك و«كارتيرون» يشيد باللاعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق الجماعية، اليوم الأحد، بسبب الإجهاد.
وحضر «عبدالشافي» المران وعقد جلسة مع الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، ثم جلسة أخرى مع المدير الفني باتريس كارتيرون في حضور المترجم، أشاد به خلالها المدرب ووجه له الشكر على اجتهاده في المباريات الماضية والتزامه بتعليمات الجهاز الفني.
وخضع «عبدالشافي» للمسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا مع باقي اللاعبين استعدادًا لمواجهة نادي مصر، الثلاثاء المقبل.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,336
-
تعافي
58,835
-
وفيات
5,141
كانت هذه تفاصيل خبر راحة لـ«عبدالشافي» من مران الزمالك و«كارتيرون» يشيد باللاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.