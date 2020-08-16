شكرا لقرائتكم خبر عن راحة لـ«عبدالشافي» من مران الزمالك و«كارتيرون» يشيد باللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق الجماعية، اليوم الأحد، بسبب الإجهاد.

وحضر «عبدالشافي» المران وعقد جلسة مع الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، ثم جلسة أخرى مع المدير الفني باتريس كارتيرون في حضور المترجم، أشاد به خلالها المدرب ووجه له الشكر على اجتهاده في المباريات الماضية والتزامه بتعليمات الجهاز الفني.

وخضع «عبدالشافي» للمسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا مع باقي اللاعبين استعدادًا لمواجهة نادي مصر، الثلاثاء المقبل.