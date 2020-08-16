شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لـ«أوباما» وطبيب الزمالك يوكد جاهزيته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع يوسف إبراهيم أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للجزء الأخير من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وقام «أوباما» بالمشاركة في تدريبات الكرة بشكل منفرد بالجري بالكرة حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للفريق.

وأدى اللاعب تدريباته بعد جلسته مع الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، الذي أكد له على تحسن حالته واقترابه من التعافي، ثم خاض «أوباما» تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل بالفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر، الثلاثاء المقبل، في الجولة العشرين من الدوري الممتاز.