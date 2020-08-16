شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لنادي مصر بمران قوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة نادي مصر الثلاثاء المقبل في الجولة العشرين من عمر الدوري الممتاز.

وقام اللاعبون الذين خاضوا مباراة الزمالك أمس أمام مصر المقاصة بأداء بعض التدريبات الخفيفة بالجري حول الملعب .. فيما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية وفنية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وكان الفريق قد خضع لمسحة طبية قبل انطلاق المران للكشف عن فيروس كورونا و الاطمئنان على اللاعبين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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