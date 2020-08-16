شكرا لقرائتكم خبر عن «شيكابالا» يكتفي بالمران في الجيمانزيوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدريبات خاصة في الجيمانزيوم على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
حيث اكتفى اللاعب بأداء التدريبات في صالة الجيمانزيوم مع العناصر الأساسية التي شاركت في مبارأة المقاصة بعد أن اتجه عدد منهم لأداء تدريبات بدنية في الجيمانزيوم.
ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر الثلاثاء المقبل في الجولة العشرين من الدوري الممتاز.
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