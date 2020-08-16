شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلقى رمضان صبحي مصير «كهربا» مع منتخب مصر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار قرار رمضان صبحي، لاعب هيدرسيفلد الأنجليزي، بإعلان رغبته عدم البقاء مع الأهلي، تساؤلات عديدة، داخل الأوساط الرياضية، ومنها موقف اللاعب من الانضمام للمنتخب الوطني.

ويبدو أحد أهم الأسئلة حاليًا فيما يتعلق برمضان صبحي هو هل سيضمه حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، للمنتخب، في اختياراته المقبلة، رغم ابتعاده عن المشاركات لفترة طويلة، بسبب الإصابة تارة، ثم أزمته الأخيرة، والتي ستطيل من فترة مشاركته في المباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة تارة أخرى، بالإضافة إلى ما صاحب قراره من غضب جماهيري أهلاوي عارم؟

ورغم صعوبة الإجابة علي السؤال، والذي لايمتلك الرد عليه سوي حسام البدري، نفسه، إلا أن البعض حاول الربط بين حالتي رمضان صبحي، ومحمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي الحالي والزمالك الأسبق.

وتتشابه ظروف اللاعبين، حين رحل «كهربا» عن الزمالك واحترف في نادي أفيس البرتغالي، إلا أنه لم يشارك سوى لدقائق معدوده، ورغم ابتعاده عن الملعب، استدعاه حسام البدري، لمعسكر المنتخب لمواجهتي كينيا وجزر القمر. في المقابل، فإن رمضان صبحي ابتعد أيضًا خلال الفترة الماضية عن المشاركة مع الأهلي بسبب تعرضه للإصابة، كما لن يستطيع المشاركة قريبًا في حال انتقاله إلى بيراميدز، كما تشير التقارير، إذ سيتعين عليه الانتظار حتى انتهاء الموسم ليتم قيده في صفوف الفريق.

كذلك، يتشابه موقف اللاعبين من حيث الغضب الجماهيري، إذ أثار رحيل محمود كهربا عن القلعة البيضاء غضب جماهيري كبير بين كثير المشجعين الزملكاوية، وهو الأمر نفسه الذي يتكرر في سيناريو رمضان صبحي فيما يتعلق بمشجعي الأهلي، إلا أن حسام البدري لم يضع في الحسبان خلال اختياراته سابقًا الغضب الجماهيري إذ تعامل مع الموقف بصفته مديرًا فنيًا للمنتخب يستدعي لاعبًا متاحًا، وهو الموقف الذي لم يتضح بعد إذا كان سيكرره مع رمضان صبحي.

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