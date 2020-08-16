شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لمصطفي محمد في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وأدى اللاعب تدريبات بدنية لزيادة معدلات اللياقة البدنية الخاصة به بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق للوصول لمرحلة أعلى من الناحية الفنية والبدنية.

ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر الثلاثاء المقبل في الجولة العشرين من الدوري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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