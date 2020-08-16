شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة للاعبي المصري الأربعاء استعدادًا للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، إجراء مسحة جديدة لفريق المصري، الأربعاء القادم، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.

ويلتقي المصري مع المقاصة، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون للدوري الممتاز.

وأعلن مجلس إدارة المصري، برئاسة سمير حلبية، رفضه خوض مباريات الدوري قبل تماثل لاعبي فريقه للشفاء من فيروس كورونا.

ويعاني فريق المصري من إصابة عدد كبير من لاعبيه وأفراد أجهزته الفنية والطبية والإدارية بفيروس كورونا، وهو ما أعاد إليه مجلس إدارة الفريق قراره بعدم خوض مباراة الإسماعيلي الأخيرة.