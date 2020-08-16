شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يحدد منتصف سبتمبر للإعلان عن أسماء الوجوه الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أفراد جهازه المعاون أنه سيستمر في سياسة البحث عن عناصر جديدة حتي منتصف سبتمبر المقبل.
ويرغب البدري، في متابعة مباريات الدوري، حتي نهاية الجولة الحادية والعشرون للدوري، فضلًا عن رغبته في مشاهدة مباريات الفرق المشاركة في الدور قبل النهائي للبطولات الأفريقية.
ويشارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك بيراميدز في البطولة الكونفدرالية.
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