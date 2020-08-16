شكرا لقرائتكم 3 مستهدفين في الأهلي من بيراميدز على طريقة رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازالت أصداء رحيل رمضان صبحي نجم هجوم الأهلي ومنتخبنا الوطني عن الفريق الأحمر واقترابه من بيراميدز تلقى بظلالها على الساحة الرياضية في الوقت الذي يوجد مخاوف داخل النادي الأهلي مع تكرار نفس الأمر مع لاعبين وعناصر آخري داخل جهاز الكرة.

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ووصلت معلومات لإدارة النادي الأهلي أن حمدي فتحي تلقي اتصالات من جانب بيراميدز للاطلاع على عقده ومعرفة إذا كان يحمل شرط جزائي أو أي ثغرة أخري إلا أن الوضع بالنسبة لمتوسط الميدان الدولي مؤمن بشكل كبير.

وبحث الأهلي في ملفاته عن اللاعبين والعناصر التي قد يتسلل بيراميدز أو أي نادي أخر لها فوجدوا أن هناك 2 لاعبين وهما أحمد الشيخ والمغربي وليد أزارو تنتهي عقودهم مع الفريق نهاية الموسم المقبل وبالتالي يحق لهما التوقيع لاي نادي خلال الميركاتو الشتوي القادم، كما أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وضعه لا يختلف كثيرا خاصة وان هناك بند في عقد تجديده لمدة موسم يمنحه حق الرحيل عن النادي دون قيد او شرط نهاية الموسم الجاري وبالتحديد بعد نهاية بطولتي الدوري وافريقيا.