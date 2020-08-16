شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: عينات لاعبى الأهلى "سلبية" استعدادا لمواجهة أسوان غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، "سلبية" المسحة الطبية التى أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفنى والإدارى، استعدادًا لمواجهة أسوان التى تقام فى التاسعة مساء غد الاثنين، على استاد القاهرة.
وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى مسحة طبية عقب المران الصباحي، الذى أقيم أمس على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذى يتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
ويواجه الأهلى فرؤيق أسوان فى التاسعة مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 فى بطولة الدورى الممتاز.، ويتصدر الأهلى ترتيب جدول المسابقة برصيد 53 نقطة، ويبحث عن استمرار انطلاقته فى المسابقة فى مواجهة أسوان.
من ناحية أخرى، يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى، عصر اليوم الأحد، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة أسوان، المقرر لها الثامنة مساء غد فى الجولة الـ20 لبطولة الدورى الممتاز، وهى المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة ذاكرة الفوز بعد التعثّر فى الجولة الماضية أمام الانتاج الحربى بهدف لمثله، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإداري، مسحة طبية أمس قبل مباراة أسوان ضمن البروتوكول الذى أعلنته وزارة الشباب والرياضة والذى يتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
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