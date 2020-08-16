شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: عينات لاعبى الأهلى "سلبية" استعدادا لمواجهة أسوان غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، "سلبية" المسحة الطبية التى أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفنى والإدارى، استعدادًا لمواجهة أسوان التى تقام فى التاسعة مساء غد الاثنين، على ‏استاد القاهرة.‏

وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى مسحة طبية عقب المران الصباحي، الذى أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذى يتضمن إجراء مسحات طبية ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏

ويواجه الأهلى فرؤيق أسوان فى التاسعة مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 ‏فى بطولة الدورى الممتاز.، ويتصدر الأهلى ترتيب جدول المسابقة برصيد 53 نقطة، ويبحث عن استمرار انطلاقته فى ‏المسابقة فى مواجهة أسوان.‏

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من ناحية أخرى، يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى، عصر اليوم الأحد، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة أسوان، المقرر لها الثامنة مساء غد فى الجولة الـ20 لبطولة الدورى الممتاز، وهى المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة ذاكرة الفوز بعد التعثّر فى الجولة الماضية أمام الانتاج الحربى بهدف لمثله، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإداري، مسحة طبية أمس قبل مباراة أسوان ضمن البروتوكول الذى أعلنته وزارة الشباب والرياضة والذى يتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.