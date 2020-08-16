شكرا لقرائتكم مدير لايبزيغ الرياضي: متفائل بالوصول إلى النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى ماركوس كروش، المدير الرياضي لفريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم تفاؤله بقدرة فريقه على تحقيق مفاجأة أخرى أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد غد الثلاثاء، وبلوغ نهائي المسابقة القارية.

وصعد لايبزيغ للمربع الذهبي بدوري الأبطال عقب فوزه 2 - 1 على أتلتيكو مدريد الإسباني بدور الثمانية، ليضرب موعدا في الدور قبل النهائي مع سان جيرمان، الذي فاز بالنتيجة ذاتها على أتالانتا الإيطالي.

وصرح كروش في مؤتمر صحفي افتراضي عقده اليوم الأحد "سنفعل كل شيء للوصول إلى النهائي. هذا هو هدفنا الواضح. أعتقد أن كل شيء ممكن في المباراة. سنبذل قصارى جهدنا ونريد بلوغ النهائي بكل قوتنا الأمر يتعلق بإيجاد حلول. سنواجه بالتأكيد خصما قويا للغاية".

ونقل يوليان ناغلسمان مدرب لايبزيغ الحصة التدريبية للفريق اليوم من الملعب الصغير في مدينة إيشتوريل، الذي كان يستخدمه الفريق الألماني، إلى مقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، من أجل التدرب على المباراة ضد نيمار وكيليان مبابي ورفاقهما في سرية تامة. وقال كروش إن جميع اللاعبين كانوا لائقين بدنيا وفنيا وقد شاركوا في التدريبات.