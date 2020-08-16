أحمد مرتضى منصور يكشف تفاصيل ترضية رمضان صبحى وعودته للأهلى مجددًا

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أنه كان يتمنى تعاقد ناديه مع رمضان صبحى نجم الاهلى السابق مؤكداً أنه يشعر أن العفيجى سيعود للقلعة الحمراء.

وقال أحمد مرتضى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"تدخلنا فى صفقة رمضان صبحى وقدمنا عرض رسمى للتعاقد معه لانه من أفضل عشرة لاعبين فى مصر، وكنت أتمنى أن ينجح الزمالك فى ضمه بس ربنا يوفقه"



وتابع عضو مجلس الزمالك :"أشعر أن الاهلى بصدد إستعادة رمضان صبحى ، حاسس أن هيحصل ترضية ويعود اللاعب عن قراره ويظهر بقميص الفريق الاحمر مجدداً". حسبما نشر موقع "سوبر كورة

Advertisements

ويضيف أحمد مرتضى :"لو الزمالك كان نجح فى التعاقد مع رمضان صبحى كنا لن نمنحه أفضل من طارق حامد وفرجانى ساسى عشان ميحصلش فتنة بس كان ممكن نزود شوية عشان هو لاعب كويس"

وتابع عضو مجلس الزمالك :"علاقتى كويسة بمجلس إدارة الاهلى لان دى أصول مثلا لو شوفت الخطيب هقوله أزى حضرتك ياكابتن عشان دى أصول ومينفعش يحصل تداخل بين التشجيع والأصول".

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام نادى مصر، المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث فضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، استئناف تدريب الأبيض اليوم الأحد، دون حصول اللاعبين على راحة، نظرًا لضيق الوقت، على أن يخضع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لمسحة كورونا جديدة، بمقر النادى، اليوم، للإطمئنان على اللاعبين عقب مواجهة مصر للمقاصة.