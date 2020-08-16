شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين عبد الحفيظ وفايلر بسبب رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، في معسكر الفريق للاستعداد لمواجهة أسوان غدًا الإثنين.
وبحثت الجلسة أمور الفريق الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق مقبل على مرحلة صعبة خاصة قبل مباراة الوداد.
وطلب المدرب من مدير الكرة عدم حديث اللاعبين عن رحيل رمضان صبحي والتركيز فقط على مباريات الدوري وبطولة أفريقيا.
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