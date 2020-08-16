شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب عودة محمد شريف ليكون بديل رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عودة محمد شريف لاعب الفريق والمعار لنادي انبي وذلك عقب مغاردة رمضان صبحي ليكون بديل له.

وبدأ مسؤولو القلعة الحمراء بمخاطبة نادي انبي لعودة شريف الموسم القادم خاصة بعدما تمسك الفريق البترولي بإستمرار اللاعب موسم آخر ولكن رحيل رمضان وراء عودة اللاعب نهاية الموسم الحالي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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