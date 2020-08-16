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فايلر يطلب عودة محمد شريف ليكون بديل رمضان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عودة محمد شريف لاعب الفريق والمعار لنادي انبي وذلك عقب مغاردة رمضان صبحي ليكون بديل له.
وبدأ مسؤولو القلعة الحمراء بمخاطبة نادي انبي لعودة شريف الموسم القادم خاصة بعدما تمسك الفريق البترولي بإستمرار اللاعب موسم آخر ولكن رحيل رمضان وراء عودة اللاعب نهاية الموسم الحالي.

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