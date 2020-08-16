شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع صالات للزمالك في فرع أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مع الشركة التي ستقوم ببناء فرع أكتوبر بإنشاء مجمع دولي للصالات. ويضم المجمع، المزمع إنشاؤه، اربعة ملاعب لكل من اليد والسلة والطائرة. وستبدأ الشركة المنفذة للمشروع في البناء، بداية من مطلع سبتمبر المقبل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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