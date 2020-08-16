شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: نركز على دوري الأبطال ولا مجال للحديث عن الصفقات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن التركيز حاليًا داخل الفريق وإدارة الكرة على تحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا، ولا مجال للحديث عن تجديد لاعب أو الإعلان عن صفقات جديدة.
وقال أمير مرتضى: «توجد أولويات بالنسبة لنا، والوقت الحالي نركز على تحقيق اللقب الأهم خلال الموسم والغائب عن القلعة البيضاء منذ 2002، التجديد للاعبين والإعلان عن الصفقات الجديدة سيتم ولكن في الوقت المناسب».
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