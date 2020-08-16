شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر الحل الودي الأخير قبل شكوى الرجاء البيضاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تأجيل شكوى نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بسبب أزمة اللاعب حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض المعار للنادي المغربي، انتظاراً للحل الودي الأخير، بعدما خاطبت إدارة الزمالك نظيرتها في الرجاء لإعادة اللاعب للقاهرة بعد نهاية إعارته.

وطلب النادي المغربي بشكل ودي استمرار اللاعب حتى نهاية الموسم وتمديد إعارته بسبب التوقف الكروي الذي حدث بسبب جائحة كورونا، إلا أن إدارة الكرة بنادي الزمالك شددت في خطابها للنادي المغربي على أنه سيتم اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حفاظا على حقوق النادي المالية في تمديد الإعارة الحالية، إلا أنه تم إرجاء هذه الخطوة بشكل مؤقت انتظارًا لما سيتم الوصول إليه من خلال المباحثات الودية حفاظًا على العلاقة الطيبة بين الناديين.