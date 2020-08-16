شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباما» يخضع لاختبار طبي.. وكارتيرون يطلب تجهيزه لـ «القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخضع يوسف إبراهيم «أوباما»، لاعب الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، لإختبار طبي، وبعض الفحوصات الطبية، على هامش مران اللاعبين المستبعدين من مواجهة مصر المقاصة أمس، وذلك لتحديد مدى شفاءه واستجابته للعلاج لتحديد موعد عودته للمشاركة مع الفريق.

وينوي كارتيرون، استمرار استبعاد يوسف أوباما، من المواجهة المقبلة أمام نادي مصر، وذلك من أجل مواصلة برنامجه التأهيلي الذي يخضع له للتعافي من إصابة العضلة الأمامية.

ويرغب كارتيرون في تجهيز أوباما من أجل اللحاق بمواجهة الفريق الأبيض مع الأهلى، المقرر لها يوم السبت المقبل، وينتظر الجهاز الطبي، بقيادة محمد أسامة، طبيب الفريق، نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له أوباما اليوم، مع مواصلة برنامجه التأهيلي.