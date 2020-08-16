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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يضغط للتعاقد مع غريزمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020
كشف تقرير صحافي إيطالي، أن نادي يوفنتوس يفكر جدياً في التعاقد في لاعب برشلونة، أنطوان غريزمان، هذا الصيف. حسب موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، سيفكر يوفنتوس في أنطوان غريزمان كصفقة محتملة للموسم المقبل، وإدراكاً منه أن المهاجم الفرنسي ليس لديه دقائق في برشلونة، وأن وضعه ليس جيداً أيضاً، ولا يستبعد اليوفي محاولة التعاقد معه هذا الصيف في حال رحيل باولو ديبالا. ويعتقد يوفنتوس أن غريزمان بديل محتمل للمهاجم الأرجنتيني ديبالا، الذي تلقى عروض من ريال مدريد ومانشستر سيتي، وسيراهن اليوفي على نجم برشلونة على الرغم من أنه يدرك أيضاً أن التكلفة الاقتصادية للعملية ستكون معقدة للغاية. ويرتبط اهتمام يوفنتوس بضم غريزمان، برحيل ديبالا هذا الصيف، ويثق اليوفي في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع برشلونة النادي الذي يحافظ معه على علاقات جيدة، بعد العمليات الأخيرة التي تم تنفيذها بشأن آرثر ميلو، وميراليم بيانيتش.
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