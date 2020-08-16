شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: استاد الأهلى فكرتى..ولا أهتم بإيقاف كهربا وتكفينى العقوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن فكرة ستاد الاهلى فكرته رافضاً فكرة التقليل منها مؤكداً أنه لايريد إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلى ويكفيه فقط الحصول على 2 مليون دولار منه ، وقال أحمد مرتضى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أون سبورت إف إم :"خطوة ستاد الاهلى جيدة للغاية وأرفض محاولات البعض للتقليل منها ، فهى فكرتى من الاساس وعرضتها على محمد كامل وطلبت منه أن ينفذها للأهلى والزمالك مقابل الحصول على رعاية الاستاد لمدة 15 عاماً".

ويضيف عضو مجلس الزمالك :"فى الدوريات الكبرى لابد أن يكون لكل نادى ستاد ، والزمالك اتعرض عليه ستاد بتروسبورت وستاد السكة الحديد ولكننا شرعنا فى خطوات بناء ستاد جديد".

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وعن عقوبة كهربا قال أحمد مرتضى منصور :"أراها كافية للغاية أريد فقط الحصول على 2 مليون دولار من اللاعب ولا أهتم بإيقافه لانه لن يفيدنى وسبق وأبلغت اللاعب بأن يحضر عرض من الاهلى وكنا سنوافق ويكون أول انتقال مباشر بين الاهلى والزمالك لان كيميا كهربا مكنتش ماشية مع الزمالك ولكن اللاعب هرب لرفضنا تعديل عقده وراح للكوبرى البرتغالى وتسبب فى ضياع الدوري على الزمالك لانه كان لاعب مؤثر فى الفريق".

وعن مواجهة مصر المقاصة قال عضو مجلس الزمالك :" الناشئين هم المكسب الحقيقى من المباراة ، فلقد تعرضوا لظلم شديد ولكن الزمالك سباق دائماً بتقديم المواهب للكرة المصرية ".

وعن الدوري قال أحمد مرتضى :"كنا ضد عودته ولكن كان قرار الدولة فلابد أن نساعدها لاننا فى مركب واحد ، ومش خايف من الكورونا أنا أخشى من دوري الموسم الجديد وربنا يعين اللى هيحط جدول مبارياته".